الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية ضد أهداف في إسرائيل

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن ،اليوم الجمعة، تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد أهداف في إسرائيل، بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان تابعته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "سلاح الجو المسير (التابع للحوثيين) نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان المحتلة(جنوبي إسرائيل) ، فيما استهدفت الثانية هدفاً في منطقة يافا ".

وذكر المتحدث الحوثي أنه تم تنفيذ العمليتين "بطائرتين مسيرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح".

وأشار المتحدث إلى أن قوات الجماعة "نفذت بالاشتراك مع "المقاومة الإسلامية في العراق" عملية عسكرية ضد أهدافً حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت أهدافها بنجاح".

وأكد المتحدث الحوثي أن جماعته "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتحدث بأن هذه العمليات" تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الصامدة في قطاع غزة".

ومنذ أكثر من عام، يواصل الحوثيون المدعومون إيرانيا هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

كما تواصل الجماعة شن هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية.

واستجابة لذلك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

كما شنت إسرائيل هجمات على ميناء الحديدة في شهر يوليو وسبتمبر.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.