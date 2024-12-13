للمرة الثانية.. باراجواي تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

وكالات



قال رئيس باراجواي سانتياجو بينا أثناء حفل افتتاح سفارة بلاده لدى إسرائيل والتي نقلها إلى القدس للمرة الثانية، "كنا معكم، ونحن معكم، وسنقف دائمًا مع شعب إسرائيل"، وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وتعهد بينا، أمس الخميس، "بالوقوف دائمًا إلى جانب شعب إسرائيل"، في حين قال نتنياهو "القدس عاصمة إسرائيل. وستبقى دائمًا عاصمة إسرائيل. وستكون العاصمة الموحدة لإسرائيل. ولن تتغير أبدًا".



ويُعد وضع القدس من أكثر القضايا حساسية في القضية الفلسطينية، مع احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، ثم ضمها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



وظل مقر سفارة باراجواي منذ عقود في مدينة تل أبيب، لكن الرئيس السابق هوراسيو كارتيس أمر في 2018 بنقلها إلى القدس، ثم أعلن ماريو عبده -الذي خلف كارتيس في الرئاسة- إلغاء أمر كارتيس بشكل مفاجئ وإعادة مقر السفارة إلى تل أبيب.



وعام 2017، اعترف الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار غضب الفلسطينيين واستنكار المجتمع الدولي.