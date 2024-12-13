إيران توافق على مراقبة أكثر صرامة من الوكالة الذرية لمنشأة يورانيوم

(د ب أ)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الخميس، إن إيران ستسمح بمراقبة وثيقة لمنشأة يورانيوم مثيرة للجدل بعد أن وافقت على تمكين الوكالة من إجراء عمليات مراقبة أكثر تواترا وكثافة.

وكان جروسي قد دعا إلى ذلك بعد أن بدأت طهران في زيادة الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة تقريبا في المنشأة الموجودة تحت الأرض في منشأة فوردو في بداية ديسمبر.

وناشدت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، طهران بشكل مشترك هذا الأسبوع التراجع عن الخطوات نحو توسيع تخصيب اليورانيوم "ووقف تصعيدها النووي فورا".

وتنتج إيران بالفعل اليورانيوم بمستوى نقاء 60٪.

ويساور القلق العديد من الدول لأن هذه المواد يمكن تخصيبها إلى درجة صنع الأسلحة بنسبة 90 % في غضون وقت قصير.

ووفقا لمعلومات من الوكالة ومقرها فيينا، تعتزم إيران زيادة طاقتها الإنتاجية الشهرية من اليورانيوم بنسبة 60٪ من 7ر4 كيلوجرام إلى أكثر من 34 كيلوجراما.

ويقول الخبراء إنه يلزم لصنع سلاح نووي، ما بين 40 و50 كيلوجراما من هذه المواد.

وتزعم الحكومة في طهران أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية.

ورغم ذلك، يتم مناقشة العقيدة النووية الإيرانية علنا بشكل متزايد، على خلفية زيادة حدة التوتر العسكري مع إسرائيل.