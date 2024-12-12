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ترامب يدعو الرئيس الصيني للمشاركة فى حفل تنصيبه الشهر المقبل

05:10 م الخميس 12 ديسمبر 2024

دونالد ترامب

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ويست بالم بيتش/ أمريكا- (أ ب)

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعوة للرئيس الصيني شي جين بينج لحضور مراسم تنصيبه الشهر المقبل، رافعا بذلك غصن زيتون دبلوماسى حتى مع تهديده بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الصينية.

وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية القادمة لترامب اليوم الخميس أن ترامب وجه الدعوة لشي جين بينج، ولكنها قالت" إنها(الدعوة) سوف تتأكد" فى حال حضور أبرز منافس اقتصادي وعسكري للولايات المتحدة مراسم التنصيب.

وقالت ليفيت فى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية :"هذا هو مثال على اعتزام الرئيس ترامب فتح حوار مع قادة الدول التى لا تعتبر حليفة لنا، بل مع خصومنا ومنافسينا أيضا".

وأضافت: "لقد شهدنا ذلك خلال فترته الأولى... وهو يرغب فى الحديث مع أى شخص، وسوف يضع دائما مصالح أمريكا أولا".

هذا المحتوى من

AFP
دونالد ترامب الصين أمريكا شي جين بينج
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