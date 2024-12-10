لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إيران: 4000 من مواطنينا غادروا سوريا على متن رحلات خاصة

03:04 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طهران-(د ب أ)

أفادت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، بأن هناك نحو 4000 مواطن إيراني غادروا سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منذ الاطاحة بنظام بشار الأسد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في طهران، إنهم غادروا سوريا على متن 10 رحلات نظمتها شركة طيران "ماهان" الإيرانية.

جدير بالذكر أنه إلى جانب روسيا، تعتبر إيران الحليف العسكري الأكثر أهمية بالنسبة للأسد، الذي حكم سوريا بقبضة حديدية لعقدين من الزمان. إلا أن قوات موسكو وطهران وقفت على الحياد بينما أطاح تحالف من المتمردين بشكل سريع بنظامه في مطلع الأسبوع الجاري.

إيران الحكومة الإيرانية طهران سوريا هروب بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برئاسة البشير.. الحكومة السورية الانتقالية تتسلم مقاليد السلطة

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟