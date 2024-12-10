جيش الاحتلال: لا صحة لتوغل قواتنا لمسافة 25 كيلومترًا من دمشق

وكالات

نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن تكون القوات الإسرائيلية قد توغلت في الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وجاء هذا بعدما قالت مصادر سورية إن التوغل وصل إلى مسافة 25 من العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث "هذا غير صحيح، القوات لم تغادر المنطقة العازلة".

وفيما سبق قال مصدران أمنيان إقليميان ومصدر أمني سوري اليوم الثلاثاء، إن توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.

وأوضح المصدر الأمني السوري أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي

السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.