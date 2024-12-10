لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جيش الاحتلال: لا صحة لتوغل قواتنا لمسافة 25 كيلومترًا من دمشق

11:45 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن تكون القوات الإسرائيلية قد توغلت في الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وجاء هذا بعدما قالت مصادر سورية إن التوغل وصل إلى مسافة 25 من العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث "هذا غير صحيح، القوات لم تغادر المنطقة العازلة".

وفيما سبق قال مصدران أمنيان إقليميان ومصدر أمني سوري اليوم الثلاثاء، إن توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.

وأوضح المصدر الأمني السوري أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي

السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.

جيش الاحتلال دمشق الأراضي السورية هضبة الجولان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ظلموا الأسد".. إعلامية كويتية تثير جدلًا بسبب تصريحها عن سقوط النظام السوري

إعلان

إعلان

"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد
رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"