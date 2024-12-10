العراق يحتفل بالذكرى السابعة للانتصار على تنظيم داعش

بغداد- (د ب أ)

يحيي العراقيون، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية السابعة لتحرير محافظة نينوى والانتصار على تنظيم داعش بعد معارك طاحنة.

وتمكنت القوات العراقية في مثل هذا اليوم من عام 2017 من تحرير آخر معاقل تنظيم داعش بعد معارك طاحنة شهدتها مناطق محافظة نينوى حيث نجحت هذه القوات في طرد عناصر داعش التي احتلت محافظات نينوى والانبار وديالى وأجزاء من محافظة كركوك وصلاح الدين في العاشر من حزيران عام 2014.

وعمد تنظيم داعش، الذي انطلق من الأراضي السورية، إلى تدمير معالم المدن التي سيطر عليها وشن أكبر عمليات للتطهير العرقي ضد الأقليات المسيحية والايزيدية وتدمير المعالم التاريخية، وأبرزها نسف منارة الحدباء في الجامع النوري ومزار النبي يونس وتحطيم المعالم الأثرية وشن حملات إعدامات في الشوارع ومقابر جماعية.

وكرست الحكومة العراقية جهودها خلال حقبة رئيس الحكومة حيدر العبادي /2014-2018/ لتحرير المحافظات والمدن التي سيطر عليها داعش في عمليات عسكرية واسعة النطاق سقط فيها آلاف من الضحايا والمصابين.

وقرر البرلمان العراقي اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية في أرجاء البلاد تخليدا للعمل البطولي في القضاء على عصابات داعش.

ووصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الذكرى السابعة للنصر على عصابات داعش بأنها " علامةً فارقةً في مسيرةِ الشعب، وحقيقةً نتباهى بها، على مرّ التاريخ، بفضل تضحيات كل العراقيين".

وقال السوداني، في خطاب متلفز، إن "الإرهاب لم يعد له اليوم موطيء قدم في أرض العراق، وليس لفلوله إلّا الهزيمة أمام قواتنا المسلحة وأن العراق خرج قوياً معافى منتصراً، ومُصمماً على البناء والاعمار والتنمية".

وشدد السوداني على ضرورة " التصدّي للأفكار الدخيلة وكلِّ ما يهدمُ قيمَنا الاجتماعيةَ والثقافية، المستندةَ إلى عقيدتنا الإسلامية والإنسانية والحذر من خطر الدعوات المشبوهة والادعاءات التي تنطوي على أمراض فكرية".

كما" حذّر من مغبّة تغذية الصراعات التي تنتجُ المزيد من الخراب وبؤر التطرّف وأسباب الحروب".

وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ، في تصريح صحفي، على "توحيد الصف الوطني ودعم الجهود الأمنية والعمل المشترك من أجل ترسيخ أمن الوطن لمواجهة أي تهديدات محتملة، والعمل على تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

ومازالت القوات العراقية تشن عمليات مسلحة لاستهداف فلول وأوكار تنظيم داعش المتحصنة بالمناطق الصحراوية في محافظة الأنبار، والجبلية في تلال حمرين شمال شرقي العراق واعتقال أعداد كبيرة منهم رغم أن عملياتهم انحسرت بعد أن بسطت القوات العراقية سيطرتها وأعادت الحياة إلى المناطق المحررة والشروع بعمليات البناء والإعمار.

ويعيش العراق هذه الأيام حالة من الاستنفار والتأهب للقوات العراقية المسلحة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، البالغ 620 كيلو مترا بعد أن تمكنت الفصائل المسلحة في سوريا من إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.

ودعت الحكومة إلى إحياء الذكرى السابعة للانتصار على داعش بإقامة فعاليات فنية وكرنفالات فرح في المدارس وافتتاح عدد من المشاريع وإقامة فعاليات شعبية.