وسط إجراءات أمنية مشددة.. ازدحام شديد في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

وكالات

يشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين، وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها جهاز الأمن العام اللبناني عل خلفية تطور الأحداث في سوريا.

ويمنع جهاز الأمن العام اللبناني من لا يستوفون الشروط القانونية من الدخول إلى الأراضي اللبنانية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ولليوم الثاني على التوالي تشهد الحدود اللبنانية - السورية، عند معبر المصنع، توافدا للنازحين السوريين الذين يرغبون بالدخول إلى لبنان ما أدى إلى فوضى ودخول العشرات منهم بشكل غير شرعي، بالمقابل احتشد عدد كبير من السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا.

يُذكر أن قيادة الجيش اللبناني قامت بتعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة

ونشر الأمن العام اللبناني بيانا أكد فيه أنه نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية مع سوريا، لاسيما في الشمال، تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار آخر،حفاظا على سلامة العابرين والوافدين.

على أن يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا، وفقا للإجراءات الاستثنائية المؤقتة المعممة سابقا.