لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وسط إجراءات أمنية مشددة.. ازدحام شديد في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

08:01 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

عودة المواطنيني السوريين - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

يشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين، وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها جهاز الأمن العام اللبناني عل خلفية تطور الأحداث في سوريا.

ويمنع جهاز الأمن العام اللبناني من لا يستوفون الشروط القانونية من الدخول إلى الأراضي اللبنانية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ولليوم الثاني على التوالي تشهد الحدود اللبنانية - السورية، عند معبر المصنع، توافدا للنازحين السوريين الذين يرغبون بالدخول إلى لبنان ما أدى إلى فوضى ودخول العشرات منهم بشكل غير شرعي، بالمقابل احتشد عدد كبير من السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا.

يُذكر أن قيادة الجيش اللبناني قامت بتعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة

ونشر الأمن العام اللبناني بيانا أكد فيه أنه نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية مع سوريا، لاسيما في الشمال، تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار آخر،حفاظا على سلامة العابرين والوافدين.

على أن يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا، وفقا للإجراءات الاستثنائية المؤقتة المعممة سابقا.

عودة المواطنيني السوريين سوريا لبنان معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى وقف انعقاد عمومية الزمالك
"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد
رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"