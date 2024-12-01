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غارة جوية إسرائيلية على منطقة جنين في الضفة الغربية

08:38 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

غارة إسرائيلية في الضفة الغربية

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائرة إسرائيلية شنت غارة جوية على منطقة جنين شمال الضفة الغربية، بحسب روسيا اليوم.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت عناصر إرهابية في منطقة جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الغارة نفذتها مسيرة واستهدفت سيارة قرب قرية صير قضاء مدينة جنين شمال الضفة.

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء عن مصادر صحفية تأكيدها، أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة كان بداخلها مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالقرب من قرية صير جنوب جنين".

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