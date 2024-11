مقتل نحو 25 شخصًا في تفجير محطة قطارات في كويتا بباكستان (صور و فيديو)

القاهرة مصراوي

قالت السلطات الباكستانية إن 25 شخصًا على الأقل قتلوا بعد انفجار قنبلة في محطة للسكك الحديدية في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وأصيب نحو 50 شخصًا في الانفجار الذي وقع عندما كان قطار على وشك مغادرة محطة كويتا في جنوب غرب باكستان، متوجهًا إلى بيشاور.

Alert: At least 26 people have been killed and 54 injured in a devastating explosion at Quetta railway station in Balochistan, Pakistan. The blast occurred when a suicide bomber detonated explosives in the waiting area of the Jaffar Express, targeting security personnel and… pic.twitter.com/2afstDVfJ2 — Mahaz (@MahazOfficial1) November 9, 2024

وقال المسؤول الكبير في الشرطة الباكستانية محمد بلوش، إن الانفجار يعتقد أنه ناجم عن هجوم انتحاري يحمل ما بين 6 و 8 كيلوجرامات من المتفجرات.

وأضاف لشبكة "بي بي سي" أن القتلى والجرحى مدنيون وعسكريون، موضحًا أن التفجير الذي وقع في محطة قطارات كويتا ، نجم عن انفجار قنبلة ، بينما كان نحو 100 راكب ينتظرون قطارا للسفر إلى مدينة روالبيندي من كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب.

ووصف رئيس وزراء بلوشستان شهباز شريف هذا العمل بأنه مؤسف ومرتكبوه "أسوأ من الحيوانات"، مشددًا أن السلطات ستلاحقهم "وتجلبهم إلى نهايتهم المنطقية".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع الانفجار، صباح اليوم السبت، مع ظهور عشرات الأشخاص على رصيف المحطة.

Pakistan: Big explosion reported from Quetta leaving 22 dead & several injured.



The blast occurred on Quetta railway station near ticket counter.



BLA has taken responsibility. pic.twitter.com/VuN50wg35u — Janta Journal (@JantaJournal) November 9, 2024

وأعلنت جماعة مسلحة تدعى "جيش تحرير بلوشستان" مسؤوليتها عن التفجير الذي اعتبرته الشرطة هجومًا انتحاريًا.

وفي بيان نشرته الجماعة المسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها "استهدفت وحدة عسكرية باكستانية كانت عائدة من كويتا بعد إكمال دورة تدريبية".

وفي وقت لاحق أكدت الشرطة الباكستانية أن 14 جنديًا كانوا من بين القتلى.

وشهد إقليم بلوشستان في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الهجمات المميتة، بسبب مطالبات بالاستقلال والسيطرة على الموارد المحلية.

وجماعة "جيش تحرير بلوشستان" مسؤولة عن أكثر الهجمات دموية في باكستان هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي عندما استهدفت قافلة من المهندسين والمستثمرين الصينيين في مدينة كراتشي، مما أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين الصينيين.

وبلوشستان هي أكبر مقاطعة في باكستان وأغناها من حيث الموارد الطبيعية، ولكنها الأقل نموًا، وتتقاسم المنطقة حدودًا متقلبة مع إيران وأفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، كما تتمتع بساحل واسع على طول البحر العربي.

# BREAKING: 21 killed and over 30 injured in a bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan. Baloch Liberation Army claims responsibility for the attack on Pakistan Army’s unit while they were in Jaffer Express Train. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/ob2on4rJ7M — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024

جماعة تحرير بلوشستان

جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية صنفتها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، وقالت إنها ستسعى لحرمانها من الموارد اللازمة للتخطيط لهجمات وتنفيذها.

وتسعى جماعة "بلوشستان" إلى استقلال إقليم بلوشستان والحصول على نسبة من المعادن التي تستخرجها باكستان، زاعمة أن السلطات تستغل بشكل غير عادل موارد الغاز.

إذ يضم الإقليم مشاريع كبرى للتعدين، بما في ذلك منجم ريكو ديك، الذي تديره شركة "باريك جولد" العملاقة، ويُعتقد أنه واحد من أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.

وأعلنت باكستان جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية في عام 2006 بعد تورطها في عدد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين وأفراد الأمن.