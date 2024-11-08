الاحتلال يعتدي على المصلين خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس (فيديو)

القاهرة- مصراوي

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مصلين خارج أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، وفق لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

تغطية صحفية| قوات الاحتلال تعتدي على المصلين عند باب الساهرة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/MdVQifBfDJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 8, 2024

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم، ومنعت عددا منهم من الدخول إلى المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة من القدس.