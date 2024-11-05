الشرطة الأمريكية تعتقل شاب حاول دخول الكابيتول بمسدس

القاهرة- مصراوي

قالت شرطة الكابيتول الأمريكي -المسؤولة عن تأمين مبني الكونجرس الأمريكي- إنها ألقت القبض على رجل خلال محاولة مروره من الفحص الأمني في مركز زوار الكابيتول، وقالت إن الرجل كان ينبعث منه رائحة الوقود وكان يحمل مسدس إشارات ومصباح يدوي.

وبحسب شبكة إن بي سي، ألغى المسؤولون الجوالات العامة في الكابيتول لبقية اليوم، وتقول الشرطة إنها لا تزال تحقق في الحادث الذي أتى في يوم الانتخابات الأمريكية 2024 بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

يأتي الاعتقال في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لمزيد من التأهب للقضايا الأمنية حول العاصمة واشنطن وزادت من الدوريات في المناطق الواقعة في وسط المدينة وبالقرب من البيت الأبيض حول يوم الانتخابات.

وقالت الشبكة الأمريكية إن إعلان شرطة الكابيتول اليوم يعيد للاذهان أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، التي حدث أيضا في فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.