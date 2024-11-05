المدعون العامون بالولايات الأمريكية يحثون على "انتقال سلمي للسلطة"

واشنطن- (د ب أ)

حث المدعون العامون في 47 ولاية و3 أقاليم أمريكية السكان على التزام السلمية و"إدانة أي أعمال عنف مرتبطة بالنتائج" بصورة استباقية.

ووقع على البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء، رؤساء الادعاء في جميع الولايات الأمريكية ما عدا إنديانا ومونتانا وتكساس.

كما وقع على البيان مدعون عامون من واشنطن العاصمة والأقاليم الأمريكية ساموا الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية وجزر فيرجن الأمريكية.

وكتبوا: "ندعو كل أمريكي إلى التصويت والمشاركة في نقاش مجتمعي، وقبل كل شيء، احترام نزاهة العملية الديمقراطية. لا مكان للعنف في العملية الديمقراطية، وسنمارس سلطتنا لإنفاذ القانون ضد أي أعمال غير قانونية تهددها".

ولا زالت المخاوف من العنف الانتخابي قائمة بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات على أعمال الشغب التي شنها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لوقف المصادقة على الانتخابات، وبدلا من أن يدين العنف خلال حملته الانتخابية، احتفى ترامب بمثيري الشغب، وتعهد بالعفو عنهم.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.