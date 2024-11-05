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طهران تطلب من الإيرانيين انتظار الرد على الهجوم الإسرائيلي

05:28 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

إيران

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(وكالات)

طالب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، المواطنين الإيرانيين بانتظار الرد الإيراني على ما وصفها بـ "الجريمة" التي ارتكبتها إسرائيل خلال الهجوم الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر سياسي، إن تل أبيب تدرس إمكانية القيام بهجوم استباقي ضد إيران، مشيرًا في الوقت ذاته أنه يمكن الانتظار حتى نهاية الانتخابات الأمريكية.

وأضافت القناة العبرية، أن المؤشرات تزداد بشأن احتمال تنفيذ إيران هجومًا قريبًا على إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يحدث يوم الانتخابات الأميركية.

وبدأت اليوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث فتحت مراكز الاقتراع في عدد من الولايات أبوابها أمام الناخبين.

الحرس الثوري الإيراني إيران الاحتلال الإسرائيلي
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