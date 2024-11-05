بعد استهداف منزله بمسيرة.. نتنياهو يؤجل حفل زفاف نجله

وكالات

قالت القناة الـ13 العبرية، إنه تم تأجيل حفل أفنير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأميت جورداني.

وأضافت القناة العبرية، أن تأجيل حفل الزفاف أصبح نهائيا الآن، ولن يقيم الاثنان يومهما الكبير في "حافات رونيت" في 26 نوفمبر كما خططا.

وأوضحت أنه وعلى الرغم من أن كل شيء جاهز بالفعل، إلا أن الوضع الأمني كان حاسما خاصة بعد سقوط طائرة بدون طيار على منزل العائلة في قيسارية.

وأشارت القناة العبرية نقلا عن موقع "YNET" بأن حفل الزفاف سيقام في صيف 2025 إذا سمح الوضع الأمني ولن تكون هناك مفاجآت أخرى بالطبع.

وقال رئيس الوزراء في محادثات مغلقة إنه يعتقد أنه يجب تأجيل الزفاف بسبب الوضع وأنه قد يكون هناك خطر غير ضروري على المشاركين، مشيرا إلى أنه لا مانع من تأجيل الزفاف.

وأشارت هيئة البث إلى أن تهديد الطائرات بدون طيار كان يشغل بال رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت أنباء مفادها أن نتنياهو تساءل في محادثة مغلقة في مكتبه في الكنيست "إلى أين سنذهب إذا جاءت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟".

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي تعرض مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيسارية لهجوم من طائرات مسيرة وتبنى "حزب الله" الهجوم، فيما علق نتنياهو على الحدث قائلا: "لقد ارتكب عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم خطأ مريرا".