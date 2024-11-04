الأونروا تحذر من انهيار العمل الإنساني في غزة

وكالات

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأونروا قولها إن حظر إسرائيل الوكالة قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة يتوقع أن تؤدي إلى تقليص توزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

وأكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن تل أبيب أخطرت الأمم المتحدة بوقف العمل مع الأونروا، وزعم أن حركة حماس تسيطر عليها.