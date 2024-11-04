إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميًا بإنهاء اتفاق التعاون مع الأونروا

نيويورك- (د ب أ)

أبلغت إسرائيل رسميا الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، بما في ذلك في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن بلاده أبلغت رسميا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "بإنهاء التعاون" مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وأوضح دانون، في المنشور الذي تضمن أيضا الخطاب المؤرخ أمس الأحد والذي أرسلته وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى جوتيريش، قائلا: "على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة أونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا لتصحيح الوضع".

وأضاف دانون بأن "دولة إسرائيل ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية، لكن ليس مع المنظمات التي تروج للإرهاب ضدنا".

وجاء في خطاب وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه: "خلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تضر بأمن إسرائيل."

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في وقت سابق بيانا بالإجماع يعلن أن أي انقطاع أو تعليق لعمل وكالة أونروا سيكون له عواقب إنسانية خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد: "لقد تم التحقيق بشكل كامل في الاتهامات الموجهة ضد موظفي وكالة أونروا في وقت سابق من هذا العام، ولا يوجد ما يبرر قطع العلاقات مع وكالة أونروا. ويجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها وتضمن للأونروا مواصلة عملها المنقذ للحياة."