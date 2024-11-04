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والد أسير في غزة: نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي

09:56 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت إذاعة الجيش عن والد الرقيب إيتاي تشين الذي اختطفت جثته بغزة تعليقا على التسريبات قوله: نمر بحرب نفسية بسبب الحكومة.

من جهته قال والد أسير محتجز في غزة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي تجاه عائلات المختطفين عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية.

وأمس الأحد قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن 51 من المحتجزين في قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة، بعد تقديرات سابقة بأن أعدادهم قريبة من 63 محتجزا.

غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو الإرهاب إسرائيل
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