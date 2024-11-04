إعلان

إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميًا بقطع العلاقات مع الأونروا

06:31 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

مقر الأونروا في خان يونس جنوب غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشروعي قانون يحظران العمل في إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارا باسم الأونروا، وينتظر أن يتسبب هذا الحظر في تقليص توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة التي تمزقها الحرب.

وتدعم الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وكذلك البلدان المجاورة.

الأونروا الغاء اتفاقية الأونروا وزارة الخارجية الإسرائيلية حظر الأونروا الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قصف عنيف على غزة.. شهداء وجرحى ومفقودون تحت الأنقاض حتى الآن

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تطبق من الشهر الجاري.. الحكومة تقرر زيادة أسعار بيع غاز المنزل