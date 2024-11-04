إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميًا بقطع العلاقات مع الأونروا

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشروعي قانون يحظران العمل في إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارا باسم الأونروا، وينتظر أن يتسبب هذا الحظر في تقليص توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة التي تمزقها الحرب.

وتدعم الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وكذلك البلدان المجاورة.