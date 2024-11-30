سرايا القدس تنشر مشاهد لإسقاط مسيّرات بجنين

وكالات

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لطائرات إسرائيلية مسيّرة تستعمل لأغراض هجومية أسقطتها وسيطرت عليها "كتيبة جنين" خلال الاشتباكات في الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.





📹 سرايا القدس: مشاهد لطائرات صهيونية من نوع "درون" تستعمل لأغراض هجومية، أسقطتها وسيطرت عليها "كتيبة جنين" خلال الاشتباكات في الحي الشرقي لمدينة جنين pic.twitter.com/bEbfSEHmC8 — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 30, 2024