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سرايا القدس تنشر مشاهد لإسقاط مسيّرات بجنين

05:22 م السبت 30 نوفمبر 2024

إسقاط مسيّرات

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وكالات
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لطائرات إسرائيلية مسيّرة تستعمل لأغراض هجومية أسقطتها وسيطرت عليها "كتيبة جنين" خلال الاشتباكات في الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

إسقاط مسيّرات سرايا القدس الاحتلال الإسرائيلي جنين الضفة الغربية
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