الرئيس الروسي السابق: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تغير شيئا بالنسبة لموسكو



موسكو- (د ب أ)

أدلى الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بتصريحات اتسمت بنبرة ساخرة بشأن المرشحين الرئاسيين للولايات المتحدة والانتخابات المقبلة.

وكتب ميدفيديف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي منشورا على منصة "تليجرام" اليوم الأحد جاء فيها:" ليس لدينا سبب لتوقعات مبالغ فيها" بخصوص استحقاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، معربا عن اعتقاده بأن هذه الانتخابات لن تغيّر شيئًا "لأن مواقف المرشحين تعكس توافقًا بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) على ضرورة إلحاق الهزيمة ببلادنا".

وقال ميدفيديف عن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومرشحة الحزب الديمقراطي إنها "غبية وعديمة الخبرة ويمكن التلاعب بها"، فيما قال عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنه "مُتْعَب ويكرر عبارات مبتذلة"، ورأى ميدفيديف أن ترامب لن يستطيع أن يوقف الحرب في أوكرانيا "لا في يوم، ولا في ثلاثة أيام، ولا في ثلاثة أشهر"، وذلك في رد من ميدفيديف على زعم ترامب أن بإمكانه إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وتابع ميدفيديف أنه إذا حاول ترامب "فعلا أن يوقف الحرب فإن من الممكن أن يصبح جون إف كنيدي الجديد"، وذلك في إشارة إلى إمكانية أن يلقى ترامب مصيرًا مشابهًا للرئيس الأمريكي جون كنيدي الذي اغتيل عام 1963، وما زالت ملابسات هذا الاغتيال غير واضحة حتى اليوم.

وأعرب ميدفيديف عن اعتقاده بأن الأمر الوحيد المهم بالنسبة لواشنطن هو حجم الأموال التي سينفقها الرئيس الأمريكي الجديد على التسلح والحرب في أوكرانيا، واستطرد متهكمًا: "لذلك، أفضل طريقة لجعل يوم 5 نوفمبر يومًا مريحًا للمرشحين للمنصب الأعلى في أمريكا هي الاستمرار في تدمير نظام كييف النازي".

يُذكر أن ميدفيديف كان يُعتبر سياسيًا ليبراليًا خلال فترة رئاسته لروسيا (2008-2012)، لكنه تبنى مواقف متشددة في السنوات الأخيرة.