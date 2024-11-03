الخارجية التايوانية تؤكد مقتل ثاني جندي تايواني متطوع في أوكرانيا

تايبيه- (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية في تايوان ونائب من الحزب الحاكم، اليوم الأحد، مقتل ثاني جندي تايواني متطوع كان يقاتل على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، للمساعدة في الدفاع عن البلاد ضد الهجوم الروسي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، هسياو كوانجوي، لوكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، إن الوزارة تمكنت من تأكيد وفاة المواطن التايواني، من خلال الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا.

وأوضح هسياو أن الوزارة تواصلت مع أسرة الجندي في تايوان وتعهدت بتقديم جميع أنواع المساعدة لهم في حال احتاجوا إلى أي شيء في التعامل مع الأمور المتعلقة بوفاته.

وأفاد بأن أسرة الجندي القتيل لا تريد الكشف عن اسمه للعامة، كما لا ترغب في الحديث لوسائل الإعلام، داعيا الصحفيين إلى احترام رغباتهم.