وفاة برنس جونسون أحد أمراء الحرب في ليبيريا عن عمر يناهز 72 عاما

(أ ب)

أعلنت السلطات، اليوم الخميس، وفاة برنس جونسون، أمير الحرب الليبيري السابق وعضو مجلس الشيوخ الذي صدمت العالم تكتيكاته الوحشية، عن عمر يناهز 72 عاما.

وظل جونسون، الذي صور نفسه بالفيديو على نحو بشع وهو يشرب الجعة من نوع بودويزر بينما كان رجاله يقطعون أذني رئيس البلاد السابق، نشطا في الحياة السياسة بعد انتهاء الحرب الأهلية وانتخب عضوا في مجلس الشيوخ في 2006.

وقال سيافا جالا، نائب مدير إدارة الصحافة في مجلس الشيوخ الليبيري، إن جونسون توفي، اليوم الخميس، في مستشفى محلي في باينسفيل، إحدى ضواحي مونروفيا.

وأدت الحروب الأهلية في ليبيريا، التي تخللتها عمليات قتل جماعي وتعذيب وعنف جنسي، إلى مقتل ما يقدر بنحو 250 ألف شخص بين عامي 1989 و2003.

وتم وصف جونسون باعتباره أحد "أكثر الجناة وحشية" من جانب لجنة الحقيقة والمصالحة في فترة ما بعد الحرب في البلاد، واتهم بالقتل والابتزاز والمذابح والتعذيب والاغتصاب من بين تهم أخرى.

ولم تتم محاكمة جونسون ولا الأشخاص السبعة الآخرين الذين أدرجتهم اللجنة ضمن قائمة زعماء الفصائل المتحاربة في ليبيريا. ولكن تمت إدانة عدد قليل منهم في الخارج، ومنهم تشارلز تايلور، وهو رئيس سابق، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمسين عاما في المملكة المتحدة.