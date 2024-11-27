بعد وقف الحرب في لبنان.. حزب الله يستعد لتنظيم جنازة شعبية لحسن نصر الله

القاهرة- مصراوي

أعلن حزب الله اللبناني استعداده تنظيم جنازة شعبية لزعيمه السابق حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في جنوب بيروت قبل شهرين، بحسب نائب عن حزب الله.

وقال إبراهيم الموسوي أحد قادة الحزب لقناة الميادين: "تم اتخاذ الاستعدادات. و سيتم اختيار الموعد والوقت المناسبين لهذا الحدث، ستشهدون موكبا مهيبا وعظيما لجماهير هذه الأمة تكريما لشهيد الأمة والقائد حسن نصر الله".

وقال محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن هناك مناقشات جادة تجري بشأن الجنازة. مضيفا :"كنت أول من قال إننا أجلنا الجنازة لضمان إجرائها بطريقة تليق بروح (نصر الله) واستشهاده".

وأضاف قماطي: "اليوم نستعد لجنازة ستكون بمثابة استفتاء شعبي ورسمي واضح على دعم المقاومة وطريق الشهيد السيد حسن نصر الله".

واغتالت إسرائيل حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على مقره تحت الأرض بإحدى مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر. وكان ذلك بمثابة تصعيد كبير في الصراع بين إسرائيل وحزب الله.