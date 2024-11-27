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بايدن: سنعمل مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة

02:54 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعمل خلال الأيام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف بايدن: "سنعمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب، دون وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة".

ويأتي الحديث عن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعدما تم التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء وفقًا للتوقيت المحلي، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين نتيجة إسناد الحزب لجبهة القتال في قطاع غزة.

وتم الاتفاق المذكور بوساطة أمريكية، قدمت فيها واشنطن مقترحًا ينص على مدة 60 يومًا لإنهاء الأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام، في عملية سماها حزب الله "معركة أولي البأس"، وسمتها إسرائيل "عملية السهام الشمالية".

جو بايدن تركيا مصر قطر إسرائيل وقف إطلاق النار بغزة
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