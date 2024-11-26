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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 44 ألفًا و249 فلسطينيًا

12:52 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 44 ألفًا و249 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 104 ألفًا و746 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 الساعة الماضية، 3 مجازر، وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و108 مصابين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غارات الاحتلال الإسرائيلي
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