بعد عام.. مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بإصابته في اشتباكات طوفان الأقصى

(مصراوي)

أعلنت القناة الـ7 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد الجنود الذين أُصيبوا في المعارك العسكرية التي دارت في غلاف قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر عام 2023.

وقالت القناة العبرية، إن الجندي يُدعى يونا بريف، وهو من وحدة دفدوفان، ومات متأثرا بجروحه إثر الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

ومنذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى منذ أكتوبر من العام الماضي، قُتل أكثر من 1500 إسرائيلي بينهم عسكريين.