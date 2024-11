"ما في غزة يذكرني بمذابح فر منها أجدادي".. مصورة يهودية أمريكية تهاجم إسرائيل

وكالات

استغلت المصورة والناشطة اليهودية الأمريكية نان جولدين افتتاح معرضها في المتحف الوطني الجديد في برلين، لإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة بشدة.

وقالت الناشطة اليهودية الأمريكية، إنها تريد استخدام هذا المعرض الاستعادي "كمنصة للتعبير عن غضبها الأخلاقي" ضد ما تصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".

وأشارت جولدين: "فر أجدادي من المذابح، لقد نشأت على وعي بالمحرقة النازية. ما أراه في غزة يذكرني بالمذابح التي فر منها أجدادي".

ولدت نان جولدين في واشنطن، وهي فنانة وناشطة كبيرة تم توثيق حياتها وأعمالها في الفيلم الحائز على جوائز "كل الجمال وسفك الدماء" (2022).

American photographer Nan Goldin opens exhibition in Berlin with fiery speech against Israel https://t.co/N13cXocB2M pic.twitter.com/eoIjGwEFqp