عبد العاطي يستعرض الفرص الواعدة بالسوق المصري لجذب الاستثمارات

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم السبت.

وتناول الطرفان سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنتدى، وكذلك الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الوطني وتدشين برامج تنموية طموحة.

وأكد عبد العاطي على أهمية استفادة الشركات الشريكة للمنتدى من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في المجالات التي تعتلي أولوية الحكومة المصرية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.

واستعرض عبد العاطي خلال اللقاء التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المصرية المستمرة للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، مؤكداً في هذا السياق على أهمية وقف التصعيد الذي يشهده الإقليم لما له من تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

كما أكد وزير الخارجية التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا على محورية الدور التاريخي الهام الذي تلعبه "الأونروا" ورفض مصر لأية مساعي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.