الرئيس الإندونيسي يصل إلى الإمارات في زيارة دولة

أبوظبي- (د ب أ)

وصل الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى أبو ظبي، اليوم السبت، في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنه رافق الطائرة التي تقل الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، سرب من الطائرات العسكرية تحية لضيف البلاد؛ حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقته إلى مطار الرئاسة، مرحبا به في بلده الثاني دولة الإمارات.

وكان في استقبال الرئيس الإندونيسي بمطار الرئاسة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف.





