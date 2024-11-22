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بوتين: اتخذنا قرارًا ببدء تصنيع الصاروخ الذي تم اختباره تمهيدًا لإدخاله الخدمة

07:26 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استمرار روسيا في إجراء اختبارات لصواريخ فرط صوتية، مؤكدًا أن تطوير هذه المنظومات يعتبر أمرًا بالغ الأهمية في ظل التهديدات التي تواجهها البلاد.

وأوضح بوتين أن الصاروخ الذي تم اختباره لا يمكن اعتراضه، مشيرًا إلى اتخاذ قرار ببدء تصنيع الصاروخ تمهيدًا لإدخاله الخدمة.

من جهته، أكد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكايف، خلال اجتماع مع بوتين، قدرة صاروخ "أوريشنيك" على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، مما يعزز قدرة روسيا على الرد على التهديدات العسكرية في المنطقة.

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