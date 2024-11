انفجار قرب السفارة الأمريكية في لندن

القاهرة- مصراوي

نفذت الشرطة البريطانية تفجيرا تحت السيطرة، اليوم الجمعة، قرب السفارة الأمريكية في لندن، في إطار تحقيقات بشأن تقارير عن طرد مشبوه في المنطقة.

ولم تقع إصابات. وتم إغلاق طريق على الجانب الغربي من السفارة.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها تواصل التحقيق في الواقعة.

وذكرت السفارة في بيان عبر منصة إكس: "تحقق السلطات المحلية بشأن طرد مشبوه خارج السفارة الأمريكية في لندن".

We’re aware of speculation online about an incident in the vicinity of the US Embassy in Nine Elms.



Cordons are in place in the area as a precaution while officers investigate a suspect package.



We will provide a further update in due course.