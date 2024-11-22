انفجار قرب السفارة الأمريكية في لندن
القاهرة- مصراوي
نفذت الشرطة البريطانية تفجيرا تحت السيطرة، اليوم الجمعة، قرب السفارة الأمريكية في لندن، في إطار تحقيقات بشأن تقارير عن طرد مشبوه في المنطقة.
ولم تقع إصابات. وتم إغلاق طريق على الجانب الغربي من السفارة.
وقالت شرطة العاصمة لندن إنها تواصل التحقيق في الواقعة.
وذكرت السفارة في بيان عبر منصة إكس: "تحقق السلطات المحلية بشأن طرد مشبوه خارج السفارة الأمريكية في لندن".
We’re aware of speculation online about an incident in the vicinity of the US Embassy in Nine Elms.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 22, 2024
Cordons are in place in the area as a precaution while officers investigate a suspect package.
We will provide a further update in due course.
وتابع البيان: "شرطة العاصمة متواجدة وأغلقت طريق بونتون كإجراء احترازي".
We can confirm that the 'loud bang' reported in the area a short time ago was a controlled explosion carried out by officers.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 22, 2024
Enquiries are still ongoing and cordons will remain in place for the time being.
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