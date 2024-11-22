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انفجار قرب السفارة الأمريكية في لندن

02:06 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

الشرطة البريطانية

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القاهرة- مصراوي

نفذت الشرطة البريطانية تفجيرا تحت السيطرة، اليوم الجمعة، قرب السفارة الأمريكية في لندن، في إطار تحقيقات بشأن تقارير عن طرد مشبوه في المنطقة.

ولم تقع إصابات. وتم إغلاق طريق على الجانب الغربي من السفارة.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها تواصل التحقيق في الواقعة.

وذكرت السفارة في بيان عبر منصة إكس: "تحقق السلطات المحلية بشأن طرد مشبوه خارج السفارة الأمريكية في لندن".

وتابع البيان: "شرطة العاصمة متواجدة وأغلقت طريق بونتون كإجراء احترازي".

انفجار الشرطة البريطانية لندن السفارة الأمريكية
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