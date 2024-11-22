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رئيس وزراء المجر: سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد

10:38 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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القاهرة- مصراوي

في خطوة تعكس عزمه على عدم الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -اليوم الجمعة- إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، مضيفا أنه سيضمن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد نتنياهو.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزيرالدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


نتنياهو رئيس وزراء المجر المحكمة الجنائية الدولية
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