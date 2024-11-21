"المحكمة لا تملك صلاحية".. أول تعليق من البيت الأبيض على قرار اعتقال نتنياهو

القاهرة- مصراوي

علقت الولايات المتحدة الأمريكية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعضو وزارة الحرب الإسرائيلية يوآف جآلانت، إضافة إلى عدة أشخاص آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحرب القائمة حاليا على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو و جالانت.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض لـ"اكسيوس"، أن الولايات المتحدة تدرس ردها على قرار المحكمة بالتنسيق مع إسرائيل ودول أخرى. مشيرا: "نحن قلقون للغاية بشأن السرعة التي دفع بها المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال والعملية المعيبة التي أدت إلى هذا القرار".

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض لـ "أكسيوس: "الولايات المتحدة تعتقد أن المحكمة لا تملك صلاحية التعامل مع هذه القضية".

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست الإسرائيلي يوآف جالانت، إضافة إلى عدة أشخاص آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحرب القائمة حاليا على قطاع غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.