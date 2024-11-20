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الأمين العام لحزب الله: لبنان أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام

05:36 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

نعيم قاسم

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(مصراوي)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن لبنان أصبح أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، أن المقاومة تواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية.

وشدد الأمين العام للحزب، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة، مؤكدًا على بقاء المقاومة في الميدان وقتال العدوان ورفع كلفة خسائره.

نعيم قاسم حزب الله لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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