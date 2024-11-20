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نواب بمجلس الشيوخ الأمريكي يتهمون واشنطن بالتواطئ في جرائم الحرب بغزة

11:34 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مجلس الشيوخ الأمريكي

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وكالات


اتهم أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة، داعين إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.


وقال السيناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحفي، إن "ما يحدث في قطاع غزة يصعب وصفه"، مشيرًا إلى استهداف عشرات الآلاف من المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني ومنع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها.


وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلامًا هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك يُنفذ بأسلحة أمريكية وبدعم من دافعي الضرائب الأمريكيين".

مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن غزة
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