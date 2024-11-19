هل يمكن أن تصل صواريخ أمريكا لأوكرانيا إلى عمق روسيا؟

هل يمكن أن تصل صواريخ أمريكا لأوكرانيا إلى عمق روس

القاهرة- مصراوي:

منح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوكرانيا الإذن بضرب أهداف داخل روسيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف، الخطوة التي من شأنها أن تمكن أوكرانيا من استهداف المواقع العسكرية في العمق الروسي.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من الضغوط التي مارسها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الإدارة الأمريكية، من أجل رفع القيود المفروضة عن الصواريخ المعروفة باسم ATACMS "أتاكمز"، ما تسمح لكييف بالضرب خارج حدودها.

ووافق الرئيس الأمريكي على استخدام أوكرانيا لنظام الصواريخ التكتيكية بعيد المدى، في البداية في منطقة كورسك الروسية.

ويعتقد الخبراء، أن الرئيس الأمريكي اتخذ هذا القرار بعدما بدأت روسيا في نشر قوات كورية شمالية للقتال إلى جانب الروس في كورسك.

وقد يمهد القرار الطريق أمام المملكة المتحدة لإعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لإطلاق صواريخ ستورم شادو المجنحة بعيدة المدى - ومع ذلك، رفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني حتى الآن الكشف عما إذا كانت الحكومة قد غيرت موقفها .

وتستخدم أوكرانيا حاليا نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (Himars) الذي زودتها به الولايات المتحدة في كورسك، والذي يبلغ مداه حوالي 50 ميلا.

ويمكن لـ Storm Shadow و Atacms أن يضربا لمسافة أبعد بكثير كما أنهما يحملان قوة أكبر.

وفيما يلي نظرة على قدرات الصواريخ ومدى عمق وصولها إلى الأراضي الروسية.

أتاكمز

- أتاكمز هو سلاح مدفعي أرض-أرض، قادر على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 186 ميلاً، أو 300 كيلومتر.

- أول معركة قتالية كانت مع الجيش الأمريكي في عام 1991 خلال حرب الخليج الأولى.

- استخدمت أوكرانيا نظام أتاكمز ضد القوات الروسية منذ أكتوبر من العام الماضي، لكن الضربات داخل روسيا كانت محظورة حتى الآن.

- يمكن إطلاق السلاح من منصات صواريخ Himars وMultiple Launch Rocket System (MLRS)، والتي يتم تشغيلها بواسطة أوكرانيا.

- تم تصنيع هذه الصواريخ بواسطة شركة لوكهيد مارتن، وهي تحمل رأسًا حربيًا متفجرًا من فئة 500 رطل (227 كجم).

- تستطيع الصواريخ المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أن تصل إلى مدى يصل إلى 186 ميلا (300 كيلومتر)، ويصعب اعتراضها بسبب سرعتها العالية.

- كما أن هناك أيضًا نوع من الذخائر العنقودية التي تطلق عند إطلاقها مئات القنابل الصغيرة بدلاً من رأس حربي واحد.

ستورم شادو

على عكس أتاكمز، فإن ستورم شادو "Storm Shadow" هو صاروخ كروز جو-أرض لكنه يحمل ضربة قوية مماثلة.

- يبلغ مدى الصاروخ المعروف باسم "خارق المخابئ" أكثر من 155 ميلاً، وقد زودت المملكة المتحدة أوكرانيا به منذ عام 2023.

- وزن الصاروخ 1300 كيلوجرام ويتحرك بسرعة تزيد عن 600 ميل في الساعة، وهو مدعوم بمحرك نفاث توربيني.

- يتمتع الصاروخ بنظام ملاحة خاص بها، وبعد الإطلاق ينزل إلى ارتفاع منخفض لتجنب اكتشافه قبل التركيز على هدفه باستخدام الباحث بالأشعة تحت الحمراء.

في محاولته النهائية، يرتفع الصاروخ إلى ارتفاع أعلى لتعظيم فرص إصابة الهدف، وعند الاصطدام، فإنه يخترق الهدف قبل أن يقوم فتيل مؤجل بتفجير الرأس الحربي الرئيسي.



- يتم إنتاج ستورم شادو بواسطة شركة MBDA ويستخدمه أيضًا الفرنسيون حيث يطلق عليه اسم Scalp.

وأشادت أوكرانيا بقدرات منظومة "ستورم شادو" التي استخدمت في الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وكانت الحكومة البريطانية مترددة في منح أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ ستورم شادو على الأراضي الروسية دون حدوث تحول في السياسة الأمريكية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الصواريخ تستخدم بيانات الملاحة الأمريكية.