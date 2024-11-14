بمراسم رسمية.. أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة

أنقرة - (د ب أ)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة أنقرة، بمراسم استقبال رسمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ووصل أمير قطر إلى المجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس أردوغان عند البوابة، قبل أن يسيرا معا إلى مكان الاستقبال الرسمي، وأطلقت المدفعية 21 قذيفة، وعزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا وقطر.

وحيّا أمير قطر حرس الشرف، وبعدها تم تقديم الوفود بشكل متبادل، ثم التقط الزعيمان صورة تذكارية على الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، قبل أن ينتقلا لعقد لقاء ثنائي.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء، الخارجية هاكان فيدان، والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار جولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنية التحتية عبد الله أورال أوغلو.

كما شارك رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس المخابرات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاجطاي قيليج، ووالي أنقرة وصيب شاهين، بحسب الأناضول.