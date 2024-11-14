البرازيل.. رجل يفجر نفسه بعد فشل محاولته لاقتحام المحكمة العليا

ساو باولو - (أ ب)

قالت السلطات إن رجلا فشل في محاولة اقتحام المحكمة العليا في البرازيل، قتل نفسه في انفجارين خارج المبنى يوم الأربعاء، مما أجبر القضاة والموظفين على الإخلاء.

وقالت المحكمة العليا في البرازيل في بيان، إن الانفجارين القويين سُمع دويهما حوالي الساعة 0730 مساء بعد انتهاء جلسة اليوم وغادر جميع القضاة والموظفين المبنى بسلام.

وأكد رجال إطفاء محليون وفاة رجل واحد في مكان الحادث في العاصمة برازيليا، لكنهم لم يحددوا هويته.

وقالت سيلينا لياو، نائبة حاكم المقاطعة الاتحادية في البرازيل، إن المشتبه به قام في وقت سابق بتفجير متفجرات في سيارة في موقف سيارات تابع للكونجرس، ولم يتسبب ذلك في وقوع إصابات.



وقالت الشرطة الاتحادية البرازيلية إنها تحقق في الأمر ولم تشر إلى الدافع وراء ذلك.

وقال خوسيه كريسبينيانو، المتحدث باسم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس، 79 عاما، لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت الانفجار.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة التي تقع فيها المحكمة العليا البرازيلية، والكونجرس، والقصر الرئاس، ويجري مكتب الأمن الرئاسي عملية تمشيط في الأراضي المحيطة بالقصر الرئاسي، حسبما أفادت صحف محلية.