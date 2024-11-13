بينهم إيلون ماسك.. ترمب يُعلن المرشحين لوزارات الدفاع والكفاء الحكومية والأمن الداخلي

وكالات

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بيت هيجسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وقال ترمب في بيان: "مع وجود بيت على رأس القيادة، سيكون أعداء أمريكا قد أُنذروا، قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجددا، وأمريكا لن تتراجع أبدا".

كما اختار ترمب "كريستي نويم" لتولي وزارة الأمن الداخلي في إدارته الجديدة، بحسب الغد.

وأعلن ترمب أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس، سيتولى وزارة "الكفاءة الحكومية" إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

وقال ترمب في بيان: "هذان الأمريكيان الرائعان سيمهدان الطريق معا أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أمريكا".

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب في وقت سابق، أنه اختار النائب السابق جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".

وجاء في بيان لترمب: أن راتكليف "سيكون مقاتلا شجاعا في الدفاع عن الحقوق الدستورية لكل الأمريكيين، وسيضمن أعلى مستويات الأمن القومي، والسلام من خلال القوة".

وقال ترمب، إنه اختار المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية ستيفن ويتكوف ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط.

ويمضي الرئيس المنتخب في اختيار مسؤولي إدارته المقبلة معيّنا في مناصب رئيسية مقربين منه معروفين بنهجهم المتشدد حيال الصين وإيران، على غرار سناتور فلوريدا النافذ ماركو روبيو الذي يرجح توليه وزارة الخارجية.

ويدعو روبيو أيضا إلى تشديد العقوبات الأمريكية على إيران على خلفية التقدم الحاصل في برنامجها النووي.

ويرجح تعيين مايكل والتز النائب عن فلوريدا والعنصر السابق في القوات الخاصة وهو من الصقور أيضا، في منصب مستشار الأمن القومي الرئيسي في الإدارة، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة، كما أن ووالتز معروف أيضا بانتقاداته للصين.