وزير خارجية إسرائيل يدعو لتعزيز العلاقات مع الأقليات في الشرق الأوسط

تل أبيب - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، جدعون ساعر، إلى تعزيز العلاقات مع الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأكراد، واصفا إياهم بأنهم "حليف طبيعي" يتعرضون للقمع من قبل تركيا وإيران.

كما دعا ساعر إلى توطيد العلاقات مع الطائفة الدرزية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وندد ساعر بالعنف الذي تعرض له مشجعو كرة القدم الإسرائيليون في أمستردام، واصفا إياه بأنه هجوم عنيف خطير.

وأشار إلى أن العنف في أمستردام مرتبط بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في لاهاي.

وأكد ساعر أن الشعار "من النهر إلى البحر" يعد دعوة لتدمير إسرائيل.