إعلان

وزير خارجية إسرائيل يدعو لتعزيز العلاقات مع الأقليات في الشرق الأوسط

05:50 م الأحد 10 نوفمبر 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، جدعون ساعر، إلى تعزيز العلاقات مع الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأكراد، واصفا إياهم بأنهم "حليف طبيعي" يتعرضون للقمع من قبل تركيا وإيران.

كما دعا ساعر إلى توطيد العلاقات مع الطائفة الدرزية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وندد ساعر بالعنف الذي تعرض له مشجعو كرة القدم الإسرائيليون في أمستردام، واصفا إياه بأنه هجوم عنيف خطير.

وأشار إلى أن العنف في أمستردام مرتبط بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في لاهاي.

وأكد ساعر أن الشعار "من النهر إلى البحر" يعد دعوة لتدمير إسرائيل.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أقليات الشرق الأوسط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سوريا.. 8 شهداء وأكثر من 15 جريحا بقصف إسرائيلي على جنوب دمشق

إعلان

إعلان

موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"