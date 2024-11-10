نتنياهو: عرضت تقديم 5 ملايين دولار لحماس مقابل كل أسير حي في غزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنه بعد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار أوعز بإبرام صفقات جزئية لكن حماس ما زالت ترفض.

وأشار نتنياهو إلى أن الاقتراح الذي تتحدث عنه حماس هو وقف الحرب والانسحاب من جميع الأراضي وترك حماس في السلطة.

وأوضح نتنياهو أنه اقترحت في المناقشات الأخيرة تقديم 5 ملايين دولار مقابل كل أسير حي يتم إعادته.

وقبل نحو أسبوع، ذكرت القناة 12 العبرية، أنه في إطار الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، أعرب رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لعرض "عدة ملايين من الدولارات" لحماس في غزة مقابل كل أسير يطلقوا سراحه.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" عن التقرير قوله إن رئيس الوزراء مستعد أيضا لضمان "مرور آمن" خارج غزة لعناصر المقاومة وأسرهم الذين يطلقون سراح الأسرى.

وقال التقرير إن نتنياهو أصدر توجيهات بشأن ذلك خلال مشاورات أمنية الليلة،

وكان نتنياهو قد ناقش هذه الجهود بشكل علني الشهر الماضي، إلا أنها لم تكتسب زخما.