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إعلام عبري: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في لبنان

11:51 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

جنوب لبنان - أرشيفية

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(وكالات)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس بجدية إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار محدود زمنيا في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية، دون ديرمر، غادر إلى الولايات المتحدة من أجل مناقشة التفاصيل بشأن التوصل إلى تسوية مع لبنان.

يأتي ذلك مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، وهو ما يأتي تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي انتهت بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس.

إسرائيل لبنان جنوب لبنان دون ديرمر الولايات المتحدة
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