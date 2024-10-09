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الأمم المتحدة: الظروف في لبنان تتدهور بمعدل مقلق

08:24 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

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بيروت - (د ب أ)

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن الأزمة الإنسانية في لبنان تتفاقم في ظل الهجوم الإسرائيلي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الظروف "تتدهور بمعدل يبعث على القلق".

وأضافت المنظمة الدولية: "يفاقم القصف المستمر معاناة السكان المعرضين للخطر".

وأشارت إلى أن العاصمة بيروت تعرضت لأكثر من 30 غارة جوية يوم الأحد الماضي وحده، "مما يفزع السكان ويفرض المزيد من النزوح من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة".

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما يربو على 600 ألف شخص نزحوا داخل لبنان منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما امتلأت 80% من الملاجئ الجماعية البالغ عددها 978 بالفعل.

وأوضحت بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن نحو 350 ألف طفل نزحوا أثناء الصراع في لبنان.

الظروف في لبنان تتدهور الأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي القصف المستمر على لبنان
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