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إعلام عبري: نتنياهو وجّه جالانت بعدم السفر لواشنطن قبل موافقتها على الرد على إيران

08:57 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير دفاعه يوآف جالانت تأجيل رحلته إلى الولايات المتحدة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن نتنياهو وجّه جالانت بعدم السفر لواشنطن قبل اتصاله بالرئيس الأمريكي جو بايدن والموافقة الأمنية على طبيعة الرد على إيران.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل دراسة الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، وتحثها الولايات المتحدة على ضبط النفس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن جالانت سيناقش غدا "التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط" مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل على عدم شن هجوم على المشروع النووي الإيراني أو البنية التحتية للنفط في إيران، وسط مخاوف من إذكاء أي من الخطوتين لحرب أوسع نطاقا تزج بواشنطن في أتونها وترفع أسعار الطاقة وتضر بالاقتصاد العالمي.

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف جالانت الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن
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