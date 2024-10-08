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حزب الله: طوفان الأقصى بداية تغيير وجه الشرق الأوسط

12:03 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

نعيم قاسم

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وكالات

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الراحل حسن نصر الله، لكننا نستلهم من عنفوانه، فلا نخشى ضغط العدو الصهيوني وحلفائه الغربيين.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله، خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن "هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني، وما يفعله العدو ليس قتالا، بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة.

وأكد قاسم، أنه لولا الدعم الأمريكي لتوقف العدوان الإسرائيلي خلال شهر، خاصة أن المقاومة في غزة أسطورية بصمودها، والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله، أن لبنان كان مستهدفا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد.

نعيم قاسم حزب الله حسن نصر الله طوفان الأقصى
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