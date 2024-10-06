إعلام عبري: الكنيست صادق على وقف أنشطة "الأونروا" في إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن الكنيست صادق على وقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في إسرائيل.

وفي فبراير الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يمنع الأونروا من تقديم خدماتها في الأراضي المحتلة والقدس.

ونص مشروع القرار على أن دور الأونروا يقتصر على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبناء على ذلك لا يوجد داع لتقديم خدماتها داخل إسرائيل، إذ لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، لكن يوجد "سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة".