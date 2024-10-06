ميقاتي يشيد بدعوة الرئيس الفرنسي إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل

بيروت - (د ب أ)

أشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكف عن تسليم الأسلحة لاسرائيل، مطالبا بـ "الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فورا".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد عن ميقاتي قوله، في بيان أصدره، :"مرة جديدة يعبّر ماكرون عن دعمه للبنان ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة المحن التي تعصف به. وما تم إعلانه بالأمس عن عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان خلال الشهر الحالي في فرنسا، سوى خير دليل على هذا الدعم" .

وتابع "إن تهجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس ماكرون لمجرد أنه طالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة واعتباره الأولوية هي للحلّ السياسي بدل الاستمرار في الحرب، يثبت صوابية الموقف الفرنسي" .

وأضاف أن "ما قاله الرئيس ماكرون يعبر خير تعبير عن القيم الإنسانية السامية التي تعبر عنها فرنسا والرئيس ماكرون شخصيا في مناصرة الحق ووقف العنف واللجوء إلى الحلول السلمية التي تبعد شبح الحروب والقتل، وليس مستغربا أن يقابل هذا الموقف بعداء واضح من نتنياهو الذي يشكل عارا على الإنسانية جمعاء".

وتابع "إننا في لبنان، خبرنا المواقف المشرفة للرئيس ماكرون في دعم لبنان واستقراره وسيادته، وسعيه الدؤوب لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا"، مجددا تأييده "النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية".