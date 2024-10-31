الانتخابات الأمريكية.. نحو 60 مليون أمريكي يصوتون في السباق الرئاسي

القاهرة- مصراوي

قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي ستنطلق في الخامس من نوفمبر، أدلى أكثر من 60 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل في 47 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا،

ووفقاً لبيانات جمعتها شبكة CNN الأمريكية بالتعاون مع شركتي Edison Research وCatalist. يمثل هذا الرقم ما يقارب 38٪ من إجمالي عدد الناخبين في انتخابات الرئاسة لعام 2020، والتي شهدت إقبالاً قياسياً حيث تم الإدلاء بحوالي 158 مليون صوت.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من عشر ولايات تجاوزت بالفعل نصف إجمالي الأصوات المسجلة لديها في انتخابات 2020، حيث تتصدر ولاية جورجيا القائمة بأكثر من ثلثي أصواتها لعام 2020.

يذكر أن شركة Catalist توفر تحليلات وخدمات بيانات لصالح الديمقراطيين والأكاديميين ومنظمات غير ربحية للدفاع عن القضايا، وتقدم رؤى مهمة حول من قام بالتصويت حتى الآن قبل الانتخابات في نوفمبر.