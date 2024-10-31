فيديو| جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة القصير في سوريا

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمة مستودعات أسلحة لمقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله بالقصير في سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن "مروحيات حربية تابعة لسلاح الجو تقوم قبل قليل وبالتوجيه من هيئة القتال العسكرية بمهاجمة مستودعات الأسلحة ومقرات استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله القصير في منطقة ".

أضرار مادية إثر القصـ.ـ،ـف الإسرائيلي على المنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية في مدينة القصير بريف #حمص، وأنباء أولية عن وجود إصابات بين المدنيين #الجزيرة_مباشر | #سوريا pic.twitter.com/flYIL1zyyh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2024

وأوضح أدرعي أن "جيش الاحتلال يشن غارات في الأشهر الأخيرة لتقليص عناصر نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".

#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا



قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل وبالتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية بمهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024

ولفت إلى أن "تحتاج وحدة التسلح في حزب الله إلى تخزين الوسائل القتالية داخل لبنان، حيث وسعت خلال أنشطتها إلى سوريا وتحديداً داخل قرية قريبة من الحدود السورية اللبنانية. وبالتالي، يقوم حزب الله بتنظيم لوجستي لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية"، وفق مزاعمه.