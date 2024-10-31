إعلان

فيديو| جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة القصير في سوريا

04:54 م الخميس 31 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمة مستودعات أسلحة لمقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله بالقصير في سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن "مروحيات حربية تابعة لسلاح الجو تقوم قبل قليل وبالتوجيه من هيئة القتال العسكرية بمهاجمة مستودعات الأسلحة ومقرات استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله القصير في منطقة ".

وأوضح أدرعي أن "جيش الاحتلال يشن غارات في الأشهر الأخيرة لتقليص عناصر نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".

ولفت إلى أن "تحتاج وحدة التسلح في حزب الله إلى تخزين الوسائل القتالية داخل لبنان، حيث وسعت خلال أنشطتها إلى سوريا وتحديداً داخل قرية قريبة من الحدود السورية اللبنانية. وبالتالي، يقوم حزب الله بتنظيم لوجستي لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية"، وفق مزاعمه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير النقل الإسباني: لا تزال هناك جثث لضحايا عالقة داخل السيارات جراء الفيضانات المدمرة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

إثيوبيا: اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100% وحجزنا مياه كافية
أمطار رعدية بهذه المناطق.. أمطار رعدية بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات القادمة